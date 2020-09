Biegun Berharap Dibukanya Pembahasan Multilateral di Wilayah Indo-Pasifik

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Stephen Biegun menyatakan pada hari Senin (31/08/20) waktu setempat, bahwa kerangka pembahasan multilateral yang memiliki kepentingan bersama sangat dibutuhkan di wilayah Indo-Pasifik, sehingga dirinya mengharapkan kerja sama dan kehadiran negara sekitarnya.Biegun dalam rapat tahunan forum kemitraan strategis antara AS dan India yang diadakan melalui telekonferensi pada hari tersebut, mengatakan bahwa AS, India, Jepang, dan Australia setiap minggunya terus membahas langkah penanggulangan COVID-19 bersama Korea Selatan, Vietnam, dan Selandia Baru.Tujuh negara tersebut saling berbagi informasi mengenai COVID-19 termasuk kasus pengobatan, serta membahas langkah kerja sama untuk menangani masalah yang tengah dihadapi.Biegun juga mengatakan bahwa pembahasan tersebut sangat produktif dan dibutuhkan kerangka pembahasan multilateral yang lebih kuat di wilayah Indo-Pasifik untuk komunikasi yang teratur dan berkelanjutan.