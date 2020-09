AS Keluarkan Peringatan terkait Program Senjata Korut

Photo : YONHAP News

Organisasi pemerintah Amerika Serikat (AS) mengeluarkan peringatan bersama pada hari Selasa (01/09/20) waktu setempat, untuk menentang kelanjutan pengembangan program rudal balistik yang dilakukan oleh Korea Utara.Kementerian keuangan, perdagangan, dan luar negeri AS merinci kegiatan Korea Utara dan teknik "penipuan" yang digunakan untuk memperoleh peralatan dan bahan demi pengembangan program nuklir dan misilnya.Kementerian kemudian memperingatkan bahwa mereka yang membantu negara komunis tersebut, bahkan tanpa disadari sekalipun, dapat dikenakan sanksi AS dan internasional.Dikatakan bahwa AS berkomitmen untuk mengganggu jaringan pengembangan rudal balistik Korea Utara dan memastikan penerapan sanksi bagi entitas dan individu yang membantu atau memberikan dukungan untuk program rudal balistik Korea Utara, terlepas dari lokasi atau kebangsaan mereka.Peringatan AS tersebut tidak memuat sanksi baru terhadap Korea Utara, tetapi dianggap tidak biasa karena diberlakukan sekitar dua bulan sebelum pemilihan presiden AS.