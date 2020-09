Para Diplomat Tinggi Korsel Gelar Pembicaraan via Telepon dengan Wakil Menlu AS

Photo : YONHAP News

Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Jong-kun mengadakan pembicaraan lewat telepon dengan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Stephen Biegun untuk pertama kalinya sejak dia menjabat.Dalam pembicaraan telepon yang dilakukan atas permintaan Biegun pada hari Rabu (02/09/20), Biegun mengucapkan selamat atas dilantiknya Choi dan mengharapkan agar kedua negara dapat melanjutkan kerja sama erat demi pembangunan aliansi Korea Selatan dan AS yang berkelanjutan.Choi membalas dengan mengatakan bahwa penting untuk melanjutkan komunikasi yang transparan dalam menangani masalah antara Korea Selatan dan AS secara stabil.Sementara itu, Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea, Lee Do-hoon juga melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Biegun.Keduanya bertukar pandangan masing-masing mengenai perkembangan diplomatik terbaru di seputar Semenanjung Korea dan sependapat bahwa perundingan antar-Korea dan Korea Utara-AS perlu untuk segera dimulai kembali demi mewujudkan denuklirisasi yang sepenuhnya di Semenanjung Korea.