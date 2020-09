AS Desak Korut untuk Kembali Adakan Perundingan

Photo : KBS News

Asisten Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, David Stilwell pada hari Rabu (02/09/20) waktu setempat, mengatakan bahwa AS mengeluarkan peringatan bersama untuk menentang kelanjutan pengembangan program rudal balistik Korea Utara agar negara komunis itu kembali berdialog.Stilwell dalam pengarahan untuk media pada hari itu mengatakan bahwa pemerintahan Trump telah mengeluarkan langkah yang jauh lebih tegas daripada pemerintah sebelumnya, agar Korea Utara tahu bahwa mereka harus bernegosiasi.Ditambahkan bahwa Korea Utara tidak dapat melakukan segala sesuatu yang dilakukannya selama ini, termasuk memberikan ancaman dan meledakkan rudalnya.Mengenai peringatan bersama tersebut, Stilwell mengatakan peringatan itu dibuat untuk menunjukkan bahwa Korea Utara harus berdialog dan bernegosiasi demi masa depan yang lebih cerah untuk rakyatnya.Sebelumnya, kementerian luar negeri, keuangan, dan perdagangan AS mengeluarkan peringatan bersama kepada seluruh bidang industri di dunia agar tidak melakukan kerja sama dengan Korea Utara yang terus berupaya melengkapi teknologi dan peralatan mereka.