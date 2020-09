Photo : YONHAP News

Film "The Woman Who Ran" karya sutradara Korea Selatan, Hong Sang-soo meraih penghargaan naskah terbaik dalam Festival Film Internasional Bucharest ke-16 di Romania.Panitia Festival Film Bucharest menyatakan film tersebut meraih penghargaan naskah terbaik karena ada keunikan tersendiri dalam struktur elegan dari narasi film yang berpusat pada wanita tersebut.Duta Besar Korea Selatan untuk Romania, Kim Yong-ho menerima penghargaan atas nama Hong Sang-soo dalam acara yang diadakan pada hari Rabu (02/09/20) waktu setempat.Film "The Woman Who Ran" telah menerima penghargaan sutradara terbaik pada Festival Film Internasional Berlin pada bulan Februari lalu.Film tersebut akan dirilis di Korea Selatan pada tanggal 17 September mendatang.