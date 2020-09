Korsel Desak Korut untuk Lanjutkan Dialog dalam Pertemuan Menlu ASEAN

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan berencana untuk mendorong dukungan masyarakat internasional terhadap proses perdamaian Semenanjung Korea dalam serangkaian pertemuan menteri luar negeri negara-negara anggota ASEAN yang akan berlangsung mulai tanggal 9 September.Seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengutarakan kepada wartawan pada hari Senin (07/09/20) bahwa pemerintah Korea Selatan tengah berdiskusi dengan negara-negara peserta pertemuan menteri luar negeri ASEAN untuk kembali menegaskan upaya internasional dalam membuat kemajuan demi mewujudkan denuklirisasi dan perdamaian permanen di Semenanjung Korea.Dijelaskan pula bahwa pemerintah Korea Selatan berupaya untuk mendapat pengakuan atas upayanya mengenai proses perdamaian Semenanjung Korea, agar ASEAN menyerukan pelaksanaan kesepakatan yang sudah dibuat oleh para pemimpin kedua Korea dan Amerika Serikat (AS), dan mengirim pesan penting bagi Korea Utara agar kembali ke meja perundingan.Pertemuan-pertemuan menteri luar negeri ASEAN akan berlangsung melalui video akibat pandemi COVID-19, termasuk pertemuan menlu antara ASEAN Plus Three, yakni Korea Selatan, China, dan Jepang yang akan diadakan pada tanggal 9 September, dan East Asia Summit (EAS) serta ASEAN Regional Forum (AFR) pada tanggal 12 September.Korea Utara dilaporkan masih belum mengabarkan kehadirannya dalam pertemuan-pertemuan tersebut.