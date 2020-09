Topan Haishen Mendarat di Perairan Laut Timur Korsel Disertai Angin Kencang dan Hujan Deras

Photo : YONHAP News

Topan Haishen sempat mendarat di dekat kota pantai tenggara Korea Selatan, kota Ulsan pada Senin (07/09/20) pagi.Direktoran Jenderal Meteorologi Korea Selatan mengatakan bahwa topan yang sangat kuat ini sedang bergerak ke utara melewati perairan laut timur, termasuk wilayah di kota Gangneung, Provinsi Gangwondo dengan kecepatan 59 kilometer per jam.Topan tersebut telah membawa angin kencang ke daerah-daerah di sekitar Laut Timur dengan intensitas curah hujan mencapai 50 milimeter per jam yang mengguyur Provinsi Gangwondo dan Provinsi Gyeongsang Utara.Topan Haishen diperkirakan akan keluar ke dari laut timur pada Senin sore dan melanjutkan perjalanannya ke utara sampai mendarat di Provinsi Hamgyongdo, Korea Utara pada malam hari.Saat melewati Korea Selatan, Topan Haishen akan terus membawa hujan lewat dan angin kencang, khususnya ke Pulau Ulleungdo dan Dokdo dengan kecepatan lebih dari 50 meter per detik.Diramalkan hingga Selasa (08/09/20) besok, wilayah-wilayah di Provinsi Ganwongdo dan Gyeongsang Utara akan dilanda hujan lebat dengan curah hujan antara 100-250 milimeter.