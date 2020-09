Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN Berlangsung Mulai Selasa Ini

Photo : YONHAP News

Pertemuan menteri luar negeri ASEAN dengan Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), China dan beberapa negara lainnya dimulai pada hari Selasa (09/09/20) ini.Pemerintah Korea Selatan akan menyerukan kolaborasi masyarakat internasional dalam penanggulangan COVID-19 dan proses perdamaian Semenanjung Korea, kemudian mengemukakan pendapatnya tentang konflik regional seperti masalah Laut China Selatan.Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha dilaporkan menghadiri tiga pertemuan menteri luar negeri secara virtual pada hari Selasa ini, yakni ASEAN Plus Three (Korea Selatan, China, dan Jepang), Korea Selatan dengan ASEAN, dan East Asia Summit (EAS).Kang akan mengajurkan kolaborasi penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi pada pertemuan ASEAN Plus Three dan mengungkapkan tekad untuk memperkuat kerja sama dalam aliansi kemitraan antara Korea Selatan dan ASEAN pada pertemuan antara Korea Selatan dan ASEAN.Selanjutnya, dalam pertemuan menteri luar negeri EAS, para peserta dari 18 negara akan bertukar pendapat tentang kondisi di wilayah mereka termasuk masalah Semenanjung Korea.Dalam rapat itu, masalah Laut China Selatan yang menjadi konflik antara AS dan China juga akan dibahas dan Korea Selatan akan menyampaikan harapannya agar konflik tersebut dalam diselesaikan secara damai melalui dialog.Sementara itu, ASEAN Regional Forum (AFR) akan diadakan pada tanggal 12 September. AFR merupakan satu-satunya pertemuan keamanan multilateral yang diikuti oleh Korea Utara.Korea Utara dilaporkan akan menghadirkan duta besar Korea Utara untuk Vietnam pada AFR sebagai pengganti Menteri Luar Negeri Korea Utara, Ri Son-gwon.