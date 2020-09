Pejabat Keamanan Korsel dan AS Lakukan Pembicaraan via Telepon

Photo : YONHAP News

Ketua Badan Keamanan Nasional Korea Selatan, Suh Hoon dan Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS), Robert O'Brien mengadakan pembicaraan via telepon pada hari Rabu (09/09/20) untuk membahas kemajuan proses perdamaian di Semenanjung Korea dan kerja sama dalam mencegah COVID-19.Menurut Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae keduanya kembali memastikan komitmen kuat mereka dalam mempertahankan aliansi Korea Selatan dan AS.Cheongwadae mengutip bahwa Suh dan O'Brien sependapat bahwa beberapa bulan ke depan adalah masa yang sangat penting untuk memajukan denuklirisasi dan proses perdamaian Semenanjung Korea. Keduanya sepakat untuk terus mengadakan pembicaraan untuk mencari berbagai cara yang dapat mendorong upaya tersebut.Selama pembicaraan tersebut, Korea Selatan dan AS juga setuju untuk bekerja sama dengan erat agar dapat menyelesaikan pandemi COVID-19.