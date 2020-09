Wakil Menlu Korsel Bertolak Menuju AS untuk Bahas Proses Perdamaian Semenanjung Korea

Photo : YONHAP News

Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Jong-kun bertolak menuju Amerika Serikat (AS) pada hari Rabu (09/09/20) pagi untuk menggelar pembicaraan dengan Wakil Menteri Luar Negeri AS, Stephen Biegun mengenai hubungan bilateral dan isu-isu lainnya.Choi dijadwalkan akan bertemu dengan Biegun di Washington pada hari Kamis (10/09/20) waktu setempat, sebagai pertemuan tatap muka pertama mereka sejak Choi menjabat Agustus lalu.Choi mengatakan kepada wartawan sebelum bertolak ke AS, bahwa kedua belah pihak diharapkan akan memeriksa kepentingan bilateral yang dilakukan selama tiga tahun terakhir termasuk proses perdamaian di Semenanjung Korea, dan juga akan membahas arah ke depannya.Dikatakan bahwa keduanya akan bertukar pendapat masing-masing tentang berbagai masalah, termasuk cara untuk menjaga aliansi yang stabil dan negosiasi pembagian biaya pertahanan yang tengah berada di jalan buntu.