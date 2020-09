Menlu Korsel Serukan Kerja Sama Multilateral untuk Lawan COVID-19

Photo : KBS News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha telah menekankan perlunya memperkuat kerja sama multilateral di antara negara-negara di Asia Selatan dan Asia Timur Laut dalam memerangi pandemi COVID-19.Kang membuat seruan tersebut pada hari Rabu (09/09/20) selama pertemuan tahunan ASEAN Plus Three yang mempertemukan sepuluh negara anggota ASEAN dan tiga mitra dialog, yakni Korea Selatan, China, dan Jepang.Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Kang mencatat bahwa ASEAN Plus Three telah secara efektif mengoperasikan kerja sama multilateral pada saat krisis, seperti krisis keuangan Asia dan SARS, serta menekankan perlunya kerja sama berdasarkan pengalaman di masa lalu untuk menangani pandemi COVID-19.Dalam telekonferensi tersebut, Kang dilaporkan memperkenalkan dorongan pemerintah Korea Selatan untuk membuat saluran dialog kesehatan baru dengan mitra ASEAN.Untuk pemulihan ekonomi yang cepat, Kang meminta langkah-langkah untuk memungkinkan perjalanan penting oleh para pebisnis, meringankan hambatan perdagangan, dan memelihara jaringan pasokan makanan.Mengenai situasi Semenanjung Korea, Kang menyerukan dimulainya kembali dialog yang cepat antara kedua Korea dan Amerika Serikat untuk membuat kemajuan substansial dalam upaya mewujudkan denuklirisasi lengkap di Semenanjung Korea dan membangun perdamaian abadi di wilayah tersebut.Dia juga meminta dukungan berkelanjutan atas komitmen pemerintah Korea Selatan yang tak tergoyahkan untuk proses perdamaian di Semenanjung Korea.