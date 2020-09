Wakil Menlu Korsel: Aliansi Korsel-AS adalah Dasar Keamanan Korsel

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Jong-kun mengatakan pada hari Rabu (09/09/20) bahwa aliansi Korea Selatan dengan Amerika Serikat (AS) adalah dasar untuk diplomasi dan keamanannya. Namun di sisi lain, Korea Selatan memiliki hubungan ekonomi yang sangat erat dengan China.Dia membuat pernyataan tersebut kepada wartawan ketika tiba di Bandar Udara Internasional Dulles di Washington untuk bertemu dengan rekannya dari AS, Stephen Biegun.Ketika ditanya tentang upaya AS untuk meluncurkan struktur kolektif seperti NATO di Indo-Pasifik untuk melawan China, Choi mengatakan bahwa Korea Selatan dan AS adalah sekutu dan aliansi adalah dasar diplomasi dan keamanannya.Namun, dia menambahkan bahwa meskipun Korea Selatan adalah sekutu AS, secara geografis Korea Selatan terletak sangat dekat dengan China dan memiliki hubungan yang sangat dekat secara ekonomi pada saat yang sama.Choi mengatakan bahwa Korea Selatan pertama-tama akan mendengarkan visi dan peta jalan yang dimiliki Washington, dan akan menawarkan pandangannya jika memungkinkan sembari menambahkan bahwa itulah cara sekutu berkomunikasi.Choi siap untuk bertemu Wakil Menteri Luar Negeri AS, Stephen Biegun di Washington pada hari Kamis (10/09/20) untuk pertemuan tatap muka pertama mereka sejak Choi menjabat bulan lalu.