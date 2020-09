Trump Ibaratkan Nuklir Korut sebagai Real Estat

Photo : YONHAP News

Seorang jurnalis Amerika Serikat (AS), Bob Woodward dalam buku barunya berjudul, "Rage" mengatakan bahwa Presiden AS, Donald Trump pernah mengibaratkan senjata nuklir Korea Utara sebagai real estat.Dituliskan bahwa Trump pernah mengatakan bahwa senjata nuklir sama seperti rumah kesayangan milik pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un sehingga dia tidak akan menjualnya.Buku "Rage" menggambarkan kondisi darurat saat konflik antara Korea Utara dan AS memuncak pada tahun 2017. Tertulis bahwa Menteri Pertahanan AS pada saat itu, James Mattis tidur dengan mengenakan seragamnya agar dapat segera bertindak di tengah kondisi darurat dan juga berdoa di gereja.Selain itu, Woodward juga mempublikasikan isi surat Kim Jong-un untuk Trump, bahwa Kim mengharapkan pertemuan bersejarah seperti sebuah adegan dalam film fantasi.Dalam buku itu terdapat isi tentang pandemi COVID-19. Trump berkata dalam wawancara dengan dirinya bahwa dia telah menyadari seberapa bahayanya COVID-19, tetapi dia menyebut bahwa dirinya tidak peduli dalam pengarahan resminya.Selama ini, Trump dikritik karena ia optimis akan perkembangan kondisi COVID-19, tetapi kini masyarakat AS mengkritik Trump karena dinilai telah membohongi rakyatnya.Akan tetapi Trump tetap membatah pernyataan tersebut untuk menghindari kekacauan di tengah masyarakat.