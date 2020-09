Korut Tampaknya Sedang Persiapkan Uji SLBM di Galangan Kapal Sinpo

Photo : YONHAP News

Korea Utara kembali dicurigai melakukan persiapan untuk uji coba rudal balistik berbasis kapal selam (submarine-launched ballistic missile, SLBM) di galangan kapal Sinpo, Korea Utara.Seorang peneliti senior Pusat Kajian Strategis dan Internasional (Center for Strategic and International Studies, CSIS), Joseph Bermudez mengungkapkan hal tersebut dalam artikel yang ditulisnya di sebuah situs web khusus Korea Utara, Beyond Parallel pada hari Rabu (09/09/20) waktu setempat.Bermudez mengatakan hasil citra satelit yang didapatkan pada hari Rabu memperlihatkan adanya gerakan secara terus-menerus di area keamanan kapal dan sekitarnya. Bukti itu menunjukkan bahwa Korea Utara sedang mempersiapkan peluncuran SLBM barunya, Pukguksong-3.Peneliti CSIS itu pada tanggal 4 September yang lalu juga menuturkan bahwa Korea Utara sedang mempersiapkan uji coba SLBM karena salah satu dari beberapa kapal yang berlabuh mirip dengan kapal yang digunakan untuk menarik tongkang untuk uji coba peluncuran dari dalam air.