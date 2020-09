Danjen USFK: Tidak Ada Tanda-tanda Provokasi dari Korut

Photo : YONHAP News

Kepala Komando Pasukan Amerika Serikat (AS) di Korea Selatan (United States Forces Korea, USFK) mengatakan pada hari Kamis bahwa Korea Utara saat ini tidak menunjukkan tanda-tanda provokasi karena berfokus pada penanganan kerugian topan dan risiko COVID-19.Komandan Jenderal USFK, Mayor Jenderal Robert Abrams memberikan penilaian dalam webinar yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Strategis dan Internasional (Center for Strategic and International Studies, CSIS) yang berbasis di Washington.Abrams mengatakan ada yang memprediksi bahwa akan ada peluncuran sistem senjata baru, tetapi AS tidak melihat indikasi apa pun untuk saat ini.Abrams juga mengatakan Korea Utara mungkin terlalu berfokus dalam menjaga negaranya tetap utuh di tengah sanksi internasional, sembari menambahkan efek sanksi yang dimaksudkan mungkin semakin kuat karena pandemi.Pernyataan itu muncul di tengah spekulasi bahwa Korea Utara mungkin akan meluncurkan sistem persenjataan baru untuk menandai peringatan 75 tahun berdirinya Partai Buruh Korea yang berkuasa pada tanggal 10 Oktober.