AS Harapkan Dialog Serius dengan Korut

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo dalam wawancara dengan Fox News pada hari Rabu (09/09/20) waktu setempat, mengatakan pihaknya berharap untuk melakukan dialog yang serius dengan Korea Utara.Pompeo juga menyatakan hal yang paling menguntungkan rakyat Korea Utara adalah denuklirisasi lengkap dan inilah yang akan membawa rakyat Korea Utara ke masa depan yang lebih cerah. Untuk meyakinkan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un tentang hal itu, AS mengharapkan dialog yang serius dengan Kim.Mengenai kesehatan Kim Jong-un, Pompeo mengatakan bahwa dirinya telah membaca berita tentang hal tersebut namun ia tidak dapat memberikan komentar apapun.Sementara itu, Kepala Komando Pasukan AS di Korea Selatan (United States Forces Korea, USFK), Robert Abrams mengatakan belum ada tanda-tanda provokasi dari Korea Utara. Menurutnya, hal itu dikarenakan Korea Utara tengah mencurahkan perhatiannya untuk restorasi kerugian akibat topan.Di sisi lain, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Jong-kun bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri AS, Stephen Biegun di AS pada hari Kamis (10/09/20) waktu setempat dan membahas sejumlah isu terkait aliansi Korea Selatan dan AS serta proses perdamaian Semenanjung Korea.