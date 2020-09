Otoritas Diplomatik Korsel dan AS Bentuk Pertemuan Tingkat Direktur untuk Tingkatkan Kolaborasi dan Komunikasi

Photo : YONHAP News

Otoritas diplomatik Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) pada hari Kamis (10/09/20) waktu setempat, sepakat untuk membuat sebuah pertemuan tingkat direktur untuk memperkuat kolaborasi dan komunikasi.Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Jong-kun yang sedang melakukan kunjungan kerja ke AS, telah bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri AS, Stephen Biegun dan membahas sejumlah isu terkait aliansi Korea Selatan dan AS serta perkembangan kondisi Semenanjung Korea.Choi menyampaikan bahwa dirinya dengan Biegun menilai aliansi Korea Selatan dan AS berperan penting dalam perdamaian dan kestabilan Semenanjung Korea maupun Asia Timur Laut selama 70 tahun terakhir. Keduanya sepakat untuk meneruskan kolaborasi dan komunikasi berdasarkan kepercayaan antara pemimpin kedua negara.Selanjutnya, Choi memaparkan bahwa kedua pihak juga sepakat untuk membuat pertemuan tingkat direktur untuk bertukar pendapat dan menangani isu-isu terkait aliansi.Menurut Choi, pertemuan tingkat direktur tersebut akan dijalankan terpisah dengan kelompok kerja Korea Selatan dan AS, untuk membahas isu pengecualian sanksi terhadap Korea Utara dalam proyek kolaborasi antar-Korea.Choi juga menegaskan kembali bahwa pembagian biaya pertahanan Korea Selatan dan AS harus dilakukan secara adil dalam kerangka Perjanjian Khusus Pembagian Biaya Pertahanan (Special Measurement Agreement, SMA) yang berlaku.Keduanya juga sepakat untuk mengontrol kondisi Semenanjung Korea secara stabil sebelum dan sesudah pemilihan presiden AS dan berupaya untuk segera memulihkan dialog antara Korea Utara dan AS.