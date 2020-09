aT: Biaya Persiapan Sesajen untuk Hari Raya Chuseok Tahun Ini Naik 4-7%

Photo : YONHAP News

Perusahaan Perdagangan Agro Perikanan dan Makanan Korea (Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation, aT) menyatakan bahwa biaya persiapan sesajen di hari rayatahun ini akan mencapai 237.800 won di pasar tradisional, dan 336.800 won di supermarket. Biaya itu masing-masing naik 4 dan 6,6 persen dibandingkan tahun lalu.Menurut aT, harga sayur-mayur naik akibat panjangnya musim hujan dan datangnya topan berkali-kali pada tahun ini.Untuk menstabilkan pasokan bahan sesajen hari raya, aT akan memperbanyak persediaan sepuluh bahan utama sesajen sebanyak 1,3 kali lipat selama dua minggu sebelum hari raya.