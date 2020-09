Google Minta Aplikasi COVID-19 Buatan Militer Korsel untuk Dibuat Versi Bahasa Asingnya

Photo : YONHAP News

Seorang dokter militer Korea Selatan mengembangkan aplikasi yang bermanfaat bagi pasien positif maupun negatif COVID-19.Google meminta pembuatan aplikasi tersebut untuk versi bahasa asingnya dan mengumumkan akan memberikan dana sebesar 500 ribu dolar AS.Komando Medis Angkatan Bersenjata Korea Selatan pada hari Jumat (11/09/20) menyatakan pihaknya meluncurkan aplikasi check-up COVID-19 yang dapat digunakan oleh siapa saja untuk memperkirakan dan mencegah COVID-19.Aplikasi itu merupakan gabungan dari aplikasi-aplikasi terkait COVID-19 yang dikembangkan oleh Komando Medis Angkatan Bersenjata Korea Selatan sejak Maret lalu.Seorang prajurit yang mengembangkan aplikasi itu mengatakan bahwa 40 orang pakar di berbagai bidang berpartisipasi dalam pembuatan aplikasi tersebut.Aplikasi itu menyediakan layanan untuk pasien positif, layanan umum, dan layanan pemeriksaan berkelompok (CheckUp Groups).Layanan untuk pasien positif COVID-19 menggunakan algoritme kecerdasan buatan (, AI) berbasis data dari sekitar lima ribu orang pasien positif di dalam negeri Korea Selatan yang disediakan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (Korea Centers for Disease Control and Prevention, KCDC) dan memberikan hasil prediksi prognosis jika memasukkan data pribadi, gejala penyakit, dan riwayat penyakitnya.Sementara layanan umum akan memberikan penilaian apakah pengguna perlu atau tidak mengunjungi tempat pemeriksaan COVID-19 jika memasukkan gejala yang muncul dan tersedia peta untuk mengetahui perjalanan pasien positif COVID-19.Sementara itu, Google pada hari Kamis (11/09/20) waktu setempat, mengumumkan akan memberikan bantuan dana sebesar 500 ribu dolar AS tanpa sayarat agar teknologi AI pada aplikasi itu dapat diterapkan di seluruh dunia agar berkontribusi dalam menanggulangi COVID-19.Aplikasi itu dapat digunakan oleh siapa saja dengan cuma-cuma pada ponsel pintar dan komputer.