Danjen USFK: Jalan Korsel untuk Penuhi Syarat Transfer OPCON Masih Panjang

Photo : YONHAP News

Kepala Komando Pasukan Amerika Serikat (AS) di Korea Selatan (United States Forces Korea, USFK) mengatakan masih ada jalan panjang yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan dan kemampuan untuk transfer hak kontrol masa operasi perang (OPCON) dari AS ke Korea Selatan.Dalam sebuah webinar yang digelar oleh Pusat Kajian Strategis dan Internasional (Center for Strategic and International Studies, CSIS) yang berbasis di Washington pada hari Jumat (11/09/20), Komandan Jenderal USFK, Robert Abrams menyinggung isu-isu tentang aliansi Korea Selatan dan AS, serta kondisi Korea Utara.Dalam hal transfer OPCON, dia mengatakan Korea Selatan dan AS berkomitmen penuh untuk melaksanakan rencana yang telah mereka sepakati oleh para menteri pertahanan kedua negara pada tahun 2015.Dikatakan bahwa ada lebih banyak kemajuan pada tahun 2019 dibandingkan tiga tahun sebelumnya dan langkah-langkah besar tengah dibuat untuk memenuhi persyaratan tersebut. Namun dia menambahkan bahwa jalan yang harus ditempuh masih panjang.Dia juga menyebutkan bahwa ada 26 tugas yang harus diselesaikan oleh militer Korea Selatan agar memenuhi syarat untuk mengamankan kemampuan utama dalam hal transfer OPCON.Selain itu, Abrams mengatakan rezim Korea Utara tidak menunjukkan tanda-tanda provokasi dan mungkin tengah menangani masalah internal negara, seperti restorasi kerugian akibat topan dan pandemi COVID-19.