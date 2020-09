Menlu Korsel Serukan Kelanjutan Dialog Antara Dua Korea dan AS

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha mengungkapkan bahwa kelanjutan dialog antara kedua Korea dan Amerika Serikat (AS) diperlukan, sembari meminta dukungan dari negara-negara Asia-Pasifik mengenai masalah tersebut.Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Kang membuat seruan tersebut selama pertemuan ASEAN Regional Forum (ARF) ke-27, yang diadakan secara virtual pada hari Sabtu (12/09/20).Kang dilaporkan menegaskan kembali komitmen Korea Selatan terhadap upaya diplomatik untuk mewujudkan denuklirisasi lengkap di Semenanjung Korea dan membangun perdamaian permanen di kawasan itu melalui kerja sama yang erat dengan AS dan komunitas internasional.Kang juga menyampaikan harapan agar ARF dapat mengirimkan pesan terpadu yang menyerukan penyelesaian masalah secara damai dengan memulai kembali dialog secepat mungkin.Sementara itu, Duta Besar Korea Utara untuk Indonesia, An Kwang-il yang juga menghadiri pertemuan tersebut, dikabarkan tidak memberikan tanggapannya atas seruan Kang untuk melanjutkan dialog.Namun, dia mengulangi pernyataan sebelumnya bahwa tantangan yang saat ini dihadapi Korea Utara adalah proses demi bergerak menuju negara yang kuat dan sejahtera setelah mengatasi berbagai kesulitan. Dilaporkan bahwa dia juga mengatakan bahwa situasi Semenanjung Korea saat ini tampaknya tidak mudah.Dalam pertemuan itu, para menteri dari negara-negara peserta, termasuk Kang sepakat untuk memperkuat kerja sama multilateral di sektor kesehatan demi penanggulanganan COVID-19.