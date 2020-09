Menlu AS: Upaya Sedang Dilakukan dengan Korut untuk Buat Kemajuan Diskusi Denuklirisasi

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo mengatakan pada hari Selasa (15/09/20) waktu setempat, bahwa upaya sedang dilakukan dengan sekutu dan bahkan Korea Utara untuk membuat kemajuan dalam negosiasi nuklir mereka yang mandek.Pompeo membuat pernyataan tersebut dalam webinar yang diselenggarakan oleh Dewan Atlantik, sebuah wadah pemikir yang berbasis di Washington.Ketika ditanya tentang hal-hal yang menurutnya bisa dilakukan lebih baik dengan Korea Utara dan Venezuela, dia mengatakan AS memang memiliki harapan untuk dapat membuat kemajuan lebih lanjut.Meski demikian, Pompeo mengaku masih optimis. Dia menambahkan bahwa meskipun diam-diam di depan umum, masih banyak pekerjaan yang terjadi antara AS dan sekutunya di wilayah tersebut, yakni Korea Selatan dan Jepang. Selain itu, upaya dengan Korea Utara juga dapat dipahami bahwa masih memungkinkan peluang di masa depan. Namun dia tidak menjelaskan lebih lanjut tentang upaya tersebut.Pernyataan itu muncul di tengah spekulasi bahwa Washington mungkin mengupayakan pertemuan puncak "kejutan Oktober" dengan Pyongyang menjelang pemilihan presiden AS pada bulan November.