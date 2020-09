PBB Telah Berikan Dukungan Awal Kepada Korut untuk Atasi Kerugian Akibat Topan

Photo : YONHAP News

Radio Free Asia (RFA) melaporkan pada hari Rabu (16/09/20) bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan dukungan awal kepada Korea Utara untuk mengatasi kerugian akibat topan.Ketika RFA mengajukan pertanyaan tentang kerugian Korea Utara akibat topan, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA) menjawab bahwa PBB dan beberapa organisasi kemanusiaan lain telah memberikan dukungan awal dan otoritas Korea Utara telah memulai kegiatan restorasi dengan bantuan tersebut.OCHA menambahkan bahwa PBB dan sejumlah organisasi kemanusian telah melakukan kontak dengan otoritas Korea Utara dan siap membantu pemeriksaan kerugian topan dan kegiatan restorasi di Korea Utara.Akan tetapi, OCHA tidak memberikan jawaban tentang waktu dan cara pemberian bantuan tersebut.Latar belakang pemberian bantuan tersebut tengah menarik perhatian karena Korea Utara sebelumnya pernah mengumumkan bahwa pihaknya tidak akan menerima bantuan dari luar negeri terkait kerugian yang muncul akibat topan akhir-akhir ini.Perwakilan OCHA juga memandang bahwa dampak dari topan yang datang secara berturut-turut serta hujan deras pada bulan Agustus lalu akan memengaruhi kondisi pangan di negara komunis itu.