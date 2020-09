Empat Pertemuan ASEAN Adopsi Pernyataan Ketua Pertemuan yang Serukan Pemulihan Dialog Korut-AS

Photo : YONHAP News

Dalam empat pertemuan menteri luar negeri ASEAN yang diadakan pada pekan lalu, ketua pertemuan mengadopsi pernyataan yang mendorong dialog Korea Utara dan Amerika Serikat (AS) demi perdamaian di Semenanjung Korea.Pernyataan itu juga menekankan bahwa Korea Utara harus mematuhi perjanjian denuklirisasi dan melaksanakan seluruh sanksi Dewan Keamanan PBB yang diterapkan terhadapnya.Keempat pertemuan yang digelar secara virtual tersebut adalah ASEAN Plus Three (Korea Selatan, China, dan Jepang), Korea Selatan dengan ASEAN, East Asia Summit (EAS), dan ASEAN Regional Forum (ARF).Isu utama pertemuan tersebut adalah kolaborasi layanan kesehatan untuk mengatasi COVID-19 dan pemulihan ekonomi.Sementara itu, menteri luar negeri Korea Utara tidak menghadiri ARF dan digantikan oleh Duta Besar Korea Utara untuk Indonesia, An Kwang-il.An memaparkan bahwa belum ada kasus positif COVID-19 di Korea Utara dan pihaknya sukses dalam melakukan pencegahan penyakit.Tidak seperti biasanya, pihak Korea Utara tidak menyebut kondisi Semenanjung Korea.