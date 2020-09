AS Tidak Diskusikan Penarikan Pasukan Militernya dari Korsel

Photo : YONHAP News

Seorang pejabat senior Amerika Serikat (AS) mengatakan pada hari Kamis (17/09/20) waktu setempat bahwa AS saat ini tidak membahas kemungkinan penarikan pasukan militernya dari Korea Selatan.Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, David Stilwell membuat pernyataan tersebut dalam rapat dengar pendapat Komite Hubungan Luar Negeri Senat.Pernyataan tersebut dilontarkan sebagai tanggapan atas permintaan dari anggota komite untuk memastikan bahwa pemerintah AS tidak lagi mempertimbangkan penarikan pasukan militer dari Korea Selatan, sehubungan dengan laporan media yang berspekulasi tentang tindakan tersebut.Stilwell mengatakan tidak ada diskusi tentang isu tersebut di Kementerian Luar Negeri AS, sembari menambahkan isu tersebut akan membutuhkan kerja sama dan AS harus berkonsultasi dengan Korea Selatan.