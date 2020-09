Rasio Kematian di Korsel Akibat Penyakit Alzheimer Meningkat Drastis

Photo : Getty Images Bank

Jumlah orang yang meninggal dunia akibat penyakit Alzheimer dan radang paru-paru di Korea Selatan dilaporkan meningkat drastis.Menurut data dari Direktorat Jenderal Statistik Nasional Korea Selatan yang diumumkan pada hari Selasa (22/09/20), jumlah orang yang meninggal dunia pada tahun 2019 lalu mencapai 294 ribu orang dan jumlahnya berkurang 1,2 persen dibandingkan setahun sebelumnya.Jumlah orang yang meninggal dunia per seratus ribu orang juga berkurang 1,3 persen hingga tercatat sebanyak 574,8 orang. Rasio kematian dari orang yang berusia 80-an tahun ke atas meningkat 15 persen dibandingkan sepuluh tahun yang lalu.Penyebab utama kematian adalah kanker, disusul penyakit jantung dan radang paru-paru. Rasio kematian akibat penyakit Alzheimer meningkat sebesar 9,5 persen dalam setahun terakhir dan berada di urutan ketujuh.Di antara penyakit kanker, rasio kematian akibat kanker paru-paru yang paling tinggi, kemudian disusul kanker hati, kanker usus besar, dan kanker lambung.Menurut perubahan rasio kematian selama sepuluh tahun di Korea Selatan, rasio kematian akibat radang paru-paru dan penyakit Alzheimer meningkat tiga kali lipat dan rasio kematian akibat kecelakaan lalu lintas, TBC, dan diabetes mengalami penurunan besar.Sementara itu, jumlah orang yang meninggal dunia akibat bunuh diri bertambah sebanyak 26,9 orang per seratus ribu orang dan jumlahnya yang paling tinggi di antara negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD).