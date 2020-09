Photo : YONHAP News

Lagu terbaru dari boyband asal Korea Selatan, BTS berjudul "Dynamite" tetap berada di urutan kedua di tangga lagu Billboard "Hot 100", Amerika Serikat (AS).Billboard melaporkan pada hari Senin (21/09/20) waktu setempat, bahwa lagu "Dynamite" menempati urutan kedua seperti seminggu sebelumnya. Lagu tersebut pernah menempati peringkat nomor satu pada saat dirilis dan menjaga urutan tersebut selama dua minggu berturut-turut. Ini juga kali pertama dalam sejarah, artis Korea Selatan mencetak rekor tersebut di Billboard "Hot 100".Lagu tersebut juga menempati urutan kedua di tangga lagu "Billboard Global 200" yang baru saja dibuat untuk mencatat urutan lagu-lagu yang populer di seluruh dunia.Sementara itu, BTS akan menyampaikan pesan di Sidang Umum PBB ke-75 untuk generasi masa depan di seluruh dunia secara virtual pada hari Selasa (22/09/20) waktu setempat.Pesan berjudul "Love Yourself" tersebut mengandung harapan untuk menjalani kehidupan di dunia baru tanpa depresi dan frustrasi.Acara tersebut dilaksanakan karena Group of Friends of Solidarity for Global Health Security mengundang BTS sebagai pembicara untuk generasi masa depan yang mengalami krisis akibat COVID-19.