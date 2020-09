Menlu AS Akan Kunjungi Korsel pada Awal Oktober

Photo : KBS News

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo dikonfirmasi akan mengunjungi Korea Selatan pada awal Oktober usai liburan hari rayaMenurut sumber berita pemerintah dan diplomatik, otoritas diplomatik Korea Selatan dan AS sedang membicarakan agenda kunjungan Pompeo dan kemungkinan besar Pompeo akan mengunjungi Seoul pada tanggal 7 Oktober.Dia akan menggunakan pesawat khusus dan mendarat di pangkalan militer AS di Osan, Provinsi Gyeonggido.Menurut perwakilan pemerintah Korea Selatan, kunjungan Pompeo tersebut dilakukan untuk menyampaikan terima kasih atas kerja sama pemerintah Korea Selatan dalam urusan diplomatik dan membicarakan segala hal yang terkait dengan denuklirisasi Semenanjung Korea serta aliansi kedua negara.Dalam kunjungan selama dua hari tersebut, Pompeo kemungkinan besar akan bertemu dengan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in.Setelah kunjungannya ke Korea Selatan, Pompeo diketahui akan bertandang ke Jepang untuk menemui Perdana Menteri Jepang yang baru, Yoshihide Suga.