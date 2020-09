BTS Kembali Berikan Pidato di Sidang Umum PBB untuk Kedua Kalinya

Photo : YONHAP News

Boyband asal Korea Selatan, BTS untuk kedua kalinya kembali memberikan pidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-75 pada hari Rabu (23/09/20).Pemimpin BTS, RM memulai pidato mereka sambil kembali mengingat dua tahun yang lalu saat dia pertama kali membawakan pidato di Sidang Umum PBB.Dia mengujarkan, bahwa sebagai seorang pemuda yang pernah menghadiri Sidang Umum PBB dan juga warga global dunia ini, dia terus membayangkan kemungkinan yang tak terbatas di hadapan kita semua. Namun COVID-19 tidak pernah ada di dalam imajinasinya.Selanjutnya, Jimin mengatakan bahwa mereka awalnya putus asa karena tampaknya tidak ada yang dapat dilakukan.Kemudian Suga meneruskan, walau berada di dalam kamar yang sempit, tetapi dia dapat merasakan dunia terbuka dengan luas di hadapannya karena ponsel pintar, instrumen musik, dan para penggemar mereka ada di dalam dunia itu, sehingga BTS dapat lebih bersemangat dalam membuat musik untuk semua orang.V mengatakan, walau kondisi saat ini membuat frustasi dan depresi, tetapi dia sempat merefleksikan dirinya kembali sambil mencatat dan menciptakan musik. Waktu yang terus berlalu membuatnya dapat merasakan betapa pentingnya waktu, sehingga dia tidak dapat menyerah begitu saja.J-Hope menuturkan bahwa ketujuh anggotanya mulai bersama-sama membuat musik dan menjadi jujur dalam segala hal.Jin meneruskan, hal yang paling penting adalah menyayangi, menyemangati, dan menyenangkan diri sendiri karena diri kitalah yang paling penting.Terakhir, Jung-kook mengungkapkan bahwa mereka akan terus bergerak dan berharap dapat memberikan kekuatan bagi banyak orang melalui suara mereka.Video pidato BTS berakhir setelah masing-masing anggotanya mengatakan "Life goes on, Let's live on."