Foto SLBM di Galangan Kapal Sinpo, Korut Tertangkap oleh Intelijen AS

Photo : KBS News

Otoritas intelijen Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah menangkap citra rudal balistik berbasis kapal selam (, SLBM) di galangan kapal Sinpo, Korea Utara.KBS telah mengetahui bahwa AS mengamankan citra satelit dari SLBM dan peluncur kapal selam pada hari Rabu (23/09/20) melalui aset intelijen dan mengirimkannya ke Korea Selatan.Ini adalah pertama kalinya penampakan SLBM Korea Utara yang sedang dikembangkan tersebut tertangkap oleh satelit pengintai AS. Karena foto-foto itu tidak dirilis ke publik, tidak diketahui apakah AS menangkap foto rudal yang diangkut di darat atau ke kapal selam.Otoritas intelijen AS dilaporkan menilai bahwa Korea Utara tidak mungkin meluncurkan SLBM sebelum tanggal 10 Oktober, yang merupakan peringatan 75 tahun berdirinya Partai Buruh Korea. Mereka tampaknya telah membagikan penilaian ini dengan otoritas intelijen Korea Selatan.