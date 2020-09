Wakil Menlu AS Serukan Korut untuk Ikut Terlibat

Photo : KBS News

Utusan nuklir tertinggi Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) mengadakan pembicaraan di Washington untuk membahas masalah Korea Utara.Setelah pembicaraan dengan Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea, Lee Do-hoon, Wakil Menteri Luar Negeri AS, Stephen Biegun mengatakan kepada wartawan bahwa kedua pihak membahas cara-cara konstruktif untuk terus memajukan diplomasi di Semenanjung Korea.Biegun mengatakan kedua belah pihak membahas "ide-ide kreatif," tetapi mereka tidak dapat melakukannya sendiri sembari menyerukan keterlibatan Korea Utara. Dia menambahkan Seoul dan Washington tetap terbuka untuk berdiskusi dengan Korea Utara ketika mereka siap.Biegun mengatakan dirinya dan Lee membahas banyak masalah yang relevan dengan Semenanjung Korea dan hubungan bilateral, termasuk pembunuhan seorang aparatur sipil negara (ASN) Korea Selatan baru-baru ini oleh Korea Utara.Dia mengatakan peristiwa tersebut adalah insiden tragis yang sangat mengganggu rakyat Korea Selatan dan tentu saja AS, tetapi kedua belah pihak berbicara tentang cara efektif untuk terus memajukan diplomasi di Semenanjung Korea.Biegun menekankan bahwa sekutu tetap berkomitmen penuh pada diplomasi sebagai cara untuk mencapai perdamaian abadi di kawasan, mencapai denuklirisasi, membawa masa depan yang lebih cerah bagi semua rakyat Korea, dan menormalisasikan hubungan antara AS dengan Korea Utara.