WHO: 3.374 Orang Warga Korut Ikuti Tes COVID-19, Semua Dikonfirmasi Negatif

Photo : YONHAP News

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization, WHO) menyatakan bahwa hingga akhir September lalu, sekitar 3.300 orang warga Korea Utara telah melakukan tes COVID-19 dan semuanya dikonfirmasi negatif.Ketua Perwakilan WHO di Pyongyang, Edwin Salvador mengirimke Radio Free Asia (RFA) pada hari Rabu (30/09/20) waktu setempat dan menyampaikan bahwa sebanyak 3.374 orang warga Korea Utara mengikuti tes COVID-19 hingga tanggal 17 September.Jumlah warga Korea Utara yang mengikuti tes COVID-19 meningkat sebanyak 607 orang dalam satu bulan, karena hingga tanggal 20 Agustus sebanyak 2.767 orang warga Korea Utara dilaporkan mengikuti tes COVID-19.Salvador melanjutkan, semua orang yang mengikuti tes COVID-19 tersebut dikonfirmasi negatif dan 610 orang melaksanakan karantina hingga tanggal 17 September.Jumlah kasus karantina ternyata menurun sebanyak 40 persen dibandingkan sebulan lalu yang sempat mencatat 1.004 orang.Menurut WHO, hingga saat ini sebanyak 31.163 orang warga Korea Utara telah dibebaskan dari karantina COVID-19 dan perbatasan Korea Utara dan China masih ditutup sejak awal tahun ini.Sementara itu, surat kabar resmi Korea Utara, Rodong Sinmun pada hari Kamis (01/10/20) menekankan pentingnya protokol pencegahan penyakit yang agresif dengan mengatakan pencegahan penyakit merupakan perang untuk mengamankan negara dan melindungi rakyat sehingga kesalahan 0,001 persen sekalipun tidak dapat diizinkan