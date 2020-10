Pemimpin Keamanan Nasional Korsel dan AS Bicarakan Isu-Isu Terkini Lewat Kontak Telepon

Photo : YONHAP News

Kamis (01/10/20), Kepala Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, Suh Hoon dan Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS), Robert O'Brien membicarakan isu -isu penting untuk dua negara dalam pertemuan via telepon.Isu pertama yang dibahas adalah kedua pihak sepakat untuk memperkuat pengaturan isu-isu terkini dengan berbagai cara termasuk cara tatap muka konvensional. Hal ini seiring meningkatnya keperluan pembahasan kebijakan antara pemimpin keamanan nasional kedua negara.Kedua pihak juga sepakat untuk meneruskan pembicaraan tentang langkah-langkah strategis terkait denuklirisasi dan perdamaian di Semenanjung Korea.Selain itu, pihak AS mengungkapkan dukacita terkait tewasnya seorang aparatur sipil negara (ASN) Korea Selatan di perbatasan Korut-Korsel, lalu menyatakan dukungannya pada upaya pemerintah Korea Selatan menyelesaikan insiden melalui dialog antar-Korea.