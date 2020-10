Presiden AS Donald Trump dan Ibu Negara Terkonfirmasi Positif COVID-19

Photo : YONHAP News

Jumat (02/10/20), Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa dirinya dan Ibu Negara Melania Trump terkonfirmasi positif COVID-19. Pernyataan ini ia sampaikan via akun Twitter pribadinyaPresiden Trump menyampaikan bahwa ia dan ibu negara akan menjalani karantina dan pengobatan selekasnya, serta menyampaikan bahwa ini situasi yang harus dihadapi oleh semua warganya.Sebelumnya, Presiden Trump beserta istri harus menjalani tes COVID-19 usai penasihat dekatnya Hope Hicks terkonfirmasi positif.Hicks memang telah beberapa kali mendampingi Trump selama kampanye pemilihan presiden dalam minggu ini.Sebulan sebelum pemilihan presiden, Trump terinfeksi virus corona sehingga hal itu tampaknya akan memengaruhi jadwal kampanye dan pemungutan suara pada pilpres AS mendatang.