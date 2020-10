Trump Positif COVID-19, Menlu AS Tunda Kunjungannya ke Korsel

Photo : YONHAP News

Kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo ke Korea Selatan yang rencananya akan berlangsung pada tanggal 7 Oktober telah ditunda setelah Presiden AS, Donald Trump dikonfirmasi positif COVID-19.Kementerian Luar Negeri AS pada hari Sabtu (03/10/20) mengumumkan bahwa Pompeo akan mempersingkat lawatannya ke Asia dan hanya akan mengunjungi Jepang dari tanggal 4-6 Oktober.Pompeo sebelumnya dijadwalkan juga untuk mengunjungi Korea Selatan dan Mongolia.Kementerian tersebut mengatakan, Pompeo berharap untuk kembali melakukan kunjungan ke Asia pada bulan Oktober ini dan akan mengatur ulang jadwal perjalanannya yang akan dilakukan hanya dalam beberapa minggu ke depan.Ditambahkan bahwa Pompeo akan ambil bagian dalam pertemuan menteri-menteri luar negeri dari empat negara di Tokyo, termasuk India dan Australia.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada hari Minggu (04/10/20) menyatakan bahwa pemerintah Korea Selatan berharap Pompeo dapat segera kembali mengatur rencana perjalanannya secepat mungkin.