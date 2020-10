Kunjungan Menlu China ke Korsel Juga Ikut Ditunda

Photo : YONHAP News

Dilaporkan bahwa kunjungan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi ke Korea Selatan telah ditunda menyusul penundaan kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo.Awalnya Pompeo dijadwalkan untuk berkunjung ke Korea Selatan pada tanggal 7-8 Oktober, sementara Wang pada tanggal 12-13 Oktober.Pompeo menunda kunjungannya akibat Presiden AS, Donald Trump dikonfirmasi positif COVID-19 dan penundaan kunjungan Wang ke Korea Selatan juga dipengaruhi oleh penundaan kunjungan Pompeo.Banyak pihak yang berekspektasi tinggi atas suasana damai di Semenanjung Korea setelah pertukaran surat pribadi antara pemimpin kedua Korea dan usulan Presiden Moon untuk deklarasi berakhirnya Perang Korea di Sidang Umum PBB, namun hal tersebut diperkirakan akan sulit untuk dicapai dalam waktu dekat.Meskipun demikian, Pompeo tetap mengunjungi Tokyo, Jepang pada hari Selasa (06/10/20) untuk menghadiri dialog keamanan empat negara bersama Jepang, India, dan Australia.Akibat penundaan kunjungan Menteri Luar Negeri AS dan China ke Korea Selatan, banyak pihak yang merasa prihatin atas lingkup diplomatik Korea Selatan yang semakin sempit.