WHO: 10 Persen Penduduk Dunia Mungkin Sudah Terinfeksi COVID-19

Photo : YONHAP News

Seorang pejabat dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization, WHO) mengatakan pada hari Senin (05/10/20) waktu setempat, bahwa sekitar satu dari sepuluh orang di seluruh dunia mungkin telah terinfeksi COVID-19.Direktur Program Kedaruratan WHO, Michael Ryan dilaporkan mempresentasikan estimasi yang disebutnya sebagai prediksi terbaik.Dalam sesi khusus pertemuan dewan eksekutif WHO tentang COVID-19, Ryan mengatakan angkanya bervariasi dari perkotaan ke pedesaan, tetapi pada akhirnya itu berarti sebagian besar warga di Bumi ini masih tetap berada dalam risiko.Prediksi tersebut berjumlah lebih dari 760 juta orang jika berdasarkan populasi dunia saat ini, yakni sekitar tujuh koma enam miliar orang.Angka tersebut jauh melebihi jumlah kasus yang dikonfirmasi seperti yang dihitung oleh Universitas Johns Hopkins, yang saat ini mencapai lebih dari 35 juta kasus di seluruh dunia.