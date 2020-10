Ketua Kepala Staf Gabungan AS Lakukan Karantina Mandiri

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa Wakil Komandan Penjaga Pantai Amerika Serikat, Charles Ray dikonfirmasi positif COVID-19.Juru Bicara Kementerian Pertahanan AS, Jonathan Hoffman pada hari Selasa (06/10/20) waktu setempat, menyampaikan bahwa Ray menghadiri rapat kementerian pertahanan pada pekan lalu.Juru bicara Pentagon menambahkan bahwa beberapa pejabat tinggi angkatan bersenjata AS menghadiri rapat tersebut, namun dia tidak menyebutkan nama-nama mereka.Berdasarkan pedoman Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) AS, beberapa sosok diketahui telah menjalani pemeriksaan COVID-19 dan melakukan karantina.Media terkemuka AS, CNN dan NBC memberitakan bahwa Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Mark Milley ikut mengarantinakan diri meskipun dikonfirmasi negatif COVID-19.Sementara itu, Pentagon menyatakan karantina pimpinan tinggi militer tersebut tidak akan berdampak pada tugas angkatan bersenjata dan urusan pertahanan karena pimpinan tersebut melakukan urusannya di kantor terpisah.