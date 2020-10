Presiden Moon Harap Korsel dan AS Kolaborasi untuk Akhiri Perang Korea

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in mengatakan dirinya berharap Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) dapat berkolaborasi untuk deklarasi pengakhiran Perang Korea dan mendorong masyarakat internasional untuk berpartisipasi.Hal itu disampaikan dalam pidatonya pada acara pertemuan tahunan organisasi nirlaba AS, Korea Society yang digelar secara virtual pada hari Kamis (08/10/20).Dalam pidatonya, Moon menegaskan bahwa deklarasi pengakhiran Perang Korea adalah permulaan dari perdamaian di Semenanjung Korea.Moon sempat menekankan perlunya deklarasi pengakhiran Perang Korea dalam pidatonya di Sidang Umum PBB ke-75 pada tanggal 23 September lalu.Moon mengatakan bahwa proses perdamaian Semenanjung Korea tengah berjalan saat KTT Antar-Korea dan KTT Korea Utara-AS pada tahun 2018 dan 2019, tetapi saat ini pembicaraannya telah dihentikan.Kemudian Moon menuturkan bahwa kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai dengan susah payah tidak boleh disia-siakan.Moon menegaskan bahwa aliansi Korea Selatan dan AS akan menjadi lebih kokoh jika keduanya mampu menciptakan dan meneruskan perdamaian dengan aktif.Presiden Moon meneruskan bahwa Korea Selatan dan AS mendiskusikan hal tersebut agar mendapat dukungan dan kolaborasi dari negara-negara tetangga dan masyarakat internasional.Moon juga menegaskan pihaknya tetap melakukan upaya untuk berdialog dengan Korea Utara hingga kedua pihak saling memahami dan mempercayai satu sama lain.Moon menilai aliansi Korea Selatan dan AS telah menjadi kuat dan matang selama 67 tahun terakhir dan aliansi itu akan mencapai lebih banyak hasil di masa depan.