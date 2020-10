Penyanyi Korsel, Hayeon Debut dengan Lagu yang Dibuat oleh Komposer dari AI

Photo : YONHAP News

Seorang penyanyi baru Korea Selatan menarik perhatian karena lagu debutnya dibuat dengan kecerdasan buatan atau AI ().Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) pada hari Kamis (08/10/20) menyatakan bahwa seorang penyanyi baru bernama Hayeon, debut dengan lagu yang dibuat oleh komposer AI yang dikembangkan oleh tim profesor Ahn Chang-wook di GIST.Hayeon yang dikenal sebagai adik kandung dari penyanyi Taeyeon dari girlband Girls' Generation memasukan lagunya yang dibuat melalui kerja sama antara produser NUVO dengan komposer AI yang bernama, EvoM ke dalam single album debutnya, "Eyes on you".Profesor Ahn menerangkan, ada beberapa penyanyi yang merilis lagunya melalui kolaborasi dengan AI selama ini, tetapi ini merupakan kali pertama di dunia seorang penyanyi debut dengan lagu yang dibuat oleh komposer AI.Ahn menambahkan, meski masih ada banyak halangan yang harus diatasi untuk menyempurnakan komposer AI, tetapi jelas musisi yang ingin berkolaborasi dengan AI terus meningkat sehingga target Ahn adalah memasukkan lagu yang dibuat AI ke tangga lagu K-Pop.