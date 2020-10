Menhan Korsel dan AS Konfirmasi Pertahanan Aliansi Keduanya

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) mengonfirmasi aliansi dan kondisi pertahanan gabungan mereka.Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan bahwa Menteri Pertahanan Korea Selatan, Suh Wook dan Menteri Pertahanan AS, Mark Esper mengadakan pertemuan via telepon dan berjanji untuk meneruskan kolaborasi dalam memperdalam dan mengembangkan aliansi antara Korea Selatan dan AS.Pembicaraan telepon antara Menteri Pertahanan Korea Selatan dan AS kali ini merupakan yang pertama sejak Suh menjadi menteri pertahanan Korea Selatan dan diadakan untuk mengatur agenda rapat konsultasi keamanan antara Korsel dan AS (Security Consultative Meeting, SCM) ke-52 yang digelar di Washington D.C. pada tanggal 14 Oktober mendatang.Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri pertahanan akan membicarakan isu-isu penting terkait pertahanan, seperti transfer hak kontrol masa operasi perang (OPCON) dan pembagian biaya pertahanan antara Korea Selatan dan AS.