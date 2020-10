Korsel dan AS Akan Gelar Rapat Konsultasi Keamanan di Washington pada 14 Oktober

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan Korea Selatan, Suh Wook dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Mark Esper akan mengadakan rapat konsultasi keamanan antara Korsel dan AS (Security Consultative Meeting, SCM) ke-52 di Washington D.C. pada tanggal 14 Oktober mendatang.Menurut Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada hari Kamis (08/10/20), Menteri Suh dan Esper akan membahas keamanan Semenanjung Korea dan kolaborasi kebijakan terkait transfer hak kontrol masa operasi perang (OPCON) bersyarat dan beberapa isu aliansi.Mempertimbangkan hari jadi Partai Buruh Korea yang jatuh pada tanggal 10 Oktober, Suh dan Esper juga akan membicarakan perkembangan situasi di Korea Utara dan langkah-langkah kolaborasi antara Korea Selatan dan AS.Rapat SCM juga akan dihadiri oleh para pejabat tinggi yang lain di bidang pertahanan dan diplomasi.Ini akan menjadi kali pertama bagi Suh Wook untuk mengunjungi AS setelah dilantik menjadi menteri pertahanan Korea Selatan. Pertemuan tahunan ini tetap diadakan secara tatap muka meskipun berada di tengah pandemi COVID-19.Hal itu menandakan bahwa pertahanan dan diplomasi Korea Selatan dan AS sangat penting untuk kondisi Semenanjung Korea dan Asia Timur Laut.