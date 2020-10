Menhan Korsel Kunjungi AS untuk Hadir Dalam SCM

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan Korea Selatan, Suh Wook mengunjungi Amerika Serikat (AS) pada hari Selasa (13/10/20) untuk hadir di pertemuan konsultasi keamanan antara Korea Selatan dan AS (Security Consultative Meeting, SCM) ke-52 yang digelar di AS.Dia akan memimpin pertemuan SCM bersama Menteri Pertahanan AS, Mark Esper pada hari Rabu (14/10/20) mendatang.Keduanya akan mengumumkan hasil SCM melalui jumpa pers dan pernyataan bersama.Kedua negara akan membahas urusan terkait hubungan aliansi dan bertukar pandangan mengenai langkah kerja sama untuk denuklirisasi di Semenanjung Korea, sambil menilai pergerakan militer Korea Utara yang berhubungan dengan rudal balistik antarbenua (, ICBM) dan rudal balistik berbasis kapal selam (, SLBM) yang dipublikasikan di parade militer peringatan pendirian Partai Buruh Korea.Selain itu, kedua menteri juga akan membicarakan masalah transfer hak kontrol masa operasi perang (OPCON) ke Korea Selatan. Kedua negara berencana untuk memeriksa kemampuan operasional penuh (Full Operational Capability, FOC) pada bulan Maret-April tahun depan, saat Latihan Pos Komando (Command Post Exercise, CPX).