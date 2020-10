Korut Harus Bayar Utang Satu Triliun Won Kepada Korsel

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan telah 62 kali mengirimkan surat kepada Korea Utara untuk mendesak pembayaran utang senilai satu triliun won, namun Korea Utara tidak memberikan balasan apa pun hingga saat ini.Menurut data yang diserahkan oleh Kementerian Unifikasi Korea Selatan, pemerintah Korea Selatan telah meminjamkan dana senilai 933 juta dolar AS pada tahun 2000-2008 kepada Korea Utara, meliputi pinjaman uang untuk pangan, bahan baku untuk penyambungan jalur rel kereta api dan jalan, dan bahan baku untuk industri ringan.Korea Utara hanya membayar dana pinjaman untuk industri ringan senilai 2,4 juta dolar AS dengan seng pada tahun 2007 dan 2008.Jumlah uang yang harus dibayar oleh Korea Utara ke Korea Selatan mencapai 798 juta dolar AS dan Korea Eximbank telah mengirim surat resmi ke Korea Utara sebanyak 62 kali hingga tanggal 28 September lalu.Namun, Korea Utara tidak memberikan balasan apa pun. Seorang anggota parlemen Korea Selatan mengatakan bahwa masalah utamanya adalah Korea Utara tidak memberikan respons apa pun meskipun memiliki kewajiban untuk membayar utang tersebut.