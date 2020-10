Presiden Moon Akan Majukan Keseimbangan Pembangunan Lewat

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan kebijakan "New Deal Gaya Korea" untuk keseimbangan pembangunan.Dalam sidang strategi untuk kebijakan "New Deal Gaya Korea" ke-2 yang digelar di Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae pada hari Selasa (13/10/20), Presiden Moon mengatakan akan menambahkan satu pilar yang penting dalam kebijakan tersebut, yaitu keseimbangan pembangunan selain "Digital New Deal" dan "Green New Deal".Menurutnya, keseimbangan pembangunan adalah strategi yang inovatif untuk membuat daya aktif baru dalam mengembangkan daerah. Kebijakan tersebut dapat mengubah pola hidup penduduk setempat dan dana sebesar 75 triliun won dari total dana investasi sebesar 160 triliun won akan dialokasikan untuk pengembangan daerah.Ditambahkan bahwa kota inovatif akan menjadi pangkalan terdepan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk itu, pemerintah Korea Selatan akan memberikan berbagai dukungan dari segi fiskal, revisi sistem, dan lainnya.Moon menekankan bahwa kerja sama dan kehadiran kalangan sipil, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan, selain dukungan dari parlemen.