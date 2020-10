Keseimbangan Pembangunan Ditambahkan pada Kebijakan

Photo : YONHAP News

Keseimbangan pembangunan telah ditambahkan ke dalam kebijakan "New Deal Gaya Korea" dan proyek "New Deal" yang dipimpin oleh pemerintah daerah dan lembaga publik akan mendapat dukungan pemerintah pusat dari segi fiskal dan sistem.Pemerintah Korea Selatan mengumumkan langkah pelaksanaan keseimbangan pembangunan di rapat strategi untuk kebijakan "New Deal Gaya Korea" ke-2 yang dipimpin oleh Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in pada hari Selasa (13/10/20).Kebijakan untuk keseimbangan pembangunan tersebut akan dilaksanakan lewat tiga jenis proyek, yaitu proyek kebijakan "New Deal Gaya Korea" yang dilaksanakan di daerah, proyek "New Deal" yang didominasi oleh pemerintah daerah, dan proyek "New Deal" yang dipimpin oleh lembaga publik bersama pemerintah daerah.Pemerintah Korea Selatan akan memberikan dukungan dana dan menyederhanakan proses investasi untuk mengimplementasikan keseimbangan pembangunan.Pemerintah Korea Selatan juga akan menyediakan tim khusus untuk menangani pelaksanaan proyek tersebut.Rapat kali ini akan menjadi peluang untuk menyatukan tekad kuat dari pemerintah pusat dan daerah untuk merealisasikan kebijakan "New Deal Gaya Korea" di seluruh penjuru daerah Korea Selatan.Pihaknya akan mengupayakan agar kebijakan tersebut membuahkan hasil yang baik melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.