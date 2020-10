Pertemuan Komite Militer Korsel-AS ke-45 Digelar Secara Daring

Photo : YONHAP News

Kepala Staf Gabungan (Joint Chiefs of Staff, JCS) Korea Selatan menyatakan bahwa Ketua JCS Korea Selatan, Won In-choul dan rekannya dari Amerika Serikat (AS), Mark Milley menggelar pertemuan komite militer (Military Committee Meeting, MCM) Korea Selatan-AS ke-45 secara daring.Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas kondisi pertahanan di Semenanjung Korea dan langkah-langkah untuk memperkuat pertahanan gabungan antara Korea Selatan dan AS.Milley mengonfirmasikan bahwa AS tetap menepati perjanjiannya untuk mempertahankan Semenanjung Korea, termasuk penyediaan kekuatan militer saat terancam serangan nuklir.Sementara Won menilai, militer Korea Selatan dan AS sama-sama berupaya untuk mempertahankan kesiapsiagaannya di tengah kesulitan akibat COVID-19.Selain itu, keduanya bertukar penilaian tentang rudal balistik antarbenua (, ICBM) dan rudal balistik berbasis kapal selam (, SLBM) yang dipublikasikan oleh Korea Utara di parade militer peringatan pendirian Partai Buruh Korea pada akhir pekan lalu.Menurut JCS Korea Selatan, kedua pihak mengonfirmasi aliansi Korea Selatan dan AS yang tetap menjalani perannya sebagai poros inti dalam keamanan, kestabilan, dan kesejaterahan di wilayah Asia Timur Laut selama 70 tahun terakhir setelah Perang Korea.