Korsel dan AS Satu Pandangan Tentang Masalah Nuklir Korut

Photo : YONHAP News

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan yang menangani urusan Korea Utara mengungkapkan bahwa tidak ada perbedaan pandangan antara Seoul dan Washington mengenai proses denuklirisasi Korea Utara.Kepala departmen urusan luar negeri dan nuklir Korea Utara di Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Park Jang-ho menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah konferensi yang digelar secara virtual oleh Institut Sejong dan Organisasi Dana Abadi Carnegie untuk Perdamaian Internasional (Carnegie Endowment for International Peace, CEIP) pada hari Rabu (14/10/20).Park melontarkan bahwa pemerintah Korea Selatan dan AS sepenuhnya mempunyai pandangan yang selaras, setidaknya dalam menangani isu nuklir Korea Utara.Dia lebih lanjut mengatakan bahwa pemerintah Korea Selatan telah melakukan komunikasi erat dengan AS sepanjang akhir pekan lalu, saat Korea Utara mempublikasikan rudal balistik antarbenua (, ICBM) tipe baru dalam parade militer untuk menandai 75 tahun berdirinya Partai Buruh Korea yang berkuasa.Disebutkan bahwa pemerintah Seoul tetap menjaga koordinasi tingkat tinggi dengan Wakil Menteri Luar Negeri AS, Stephen Biegun meskipun perundingan nuklir antara Korea Utara dan AS tengah berada di jalan buntu.Park juga menilai bahwa Pyongyang tidak berniat untuk melakukan tindakan provokatif apa pun sebelum pemilihan presiden AS yang akan berlangsung pada awal bulan depan.Dia menambahkan bahwa pemerintah Korea Selatan tidak akan mengizinkan provokasi apa pun di Semenanjung Korea dalam kondisi apa pun.