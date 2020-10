WHO Ganti Peta Korsel yang Salah di Situsnya dengan Bendera Korsel

Photo : YONHAP News

Voluntary Agency Network of Korea (VANK) yang mempunyai misi untuk diplomasi di dunia maya pada hari Rabu (14/10/20) menyatakan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization, WHO) telah mengganti peta Korea Selatan dan Jepang di situs mereka yang sebelumnya menunjukkan kesalahan dengan bendera dari masing-masing negara.Sebelumnya, peta Korea Selatan di situs tersebut tidak mencantumkan Pulau Dokdo dan Pulau Ulleungdo, sebaliknya kedua pulau tersebut termasuk ke dalam peta Jepang.WHO telah menolak protes dan permintaan warga Korea Selatan untuk mengubah peta yang memiliki kesalahan tersebut selama lebih dari tujuh bulan terakhir. Meskipun telah memperbarui situsnya baru-baru ini, WHO saat itu belum mengubah peta yang salah.Oleh sebab itu mulai tanggal 12 Oktober lalu, VANK dan para pengguna internet di Korea Selatan kembali mengajukan petisi internasional yang menuntut koreksi kesalahan di peta tersebut.Kini jika memilih "Korea Selatan" di layanan informasi negara di situs web WHO, bendera nasional Korea Selatan,yang muncul sebagai ganti dari peta tersebut. Begitu pula dengan halaman informasi "Jepang" yang memunculkan bendera Jepang.