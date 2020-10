Korsel dan AS Bicarakan Isu Pengecualian Huawei, China

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) menggelar pertemuan dewan ekonomi tingkat tinggi ke-5 pada hari Rabu (14/10/20) dan meneruskan pembicaraan tentang "Clean Network" yang diupayakan AS untuk mengecualikan produk perusahaan China, termasuk Huawei.Dalam pertemuan itu, pihak AS menerangkan kebijakan "Clean Network" di lima bidang, sedangkan pihak Korea Selatan menguraikan pendapat sebelumnya, bahwa pemerintah tidak dapat ikut campur pada kebijakan perusahaan.Menurut salah seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan yang menghadiri pertemuan tersebut, pihak AS mengemukakan pendapat yang sama dengan sebelumnya, tetapi tidak menyebutkan apa yang harus dikecualikan oleh Korea Selatan secara saksama.Ia menambahkan bahwa pihaknya menerangkan kepada AS bahwa hukum Korea Selatan tidak memperbolehkan pemerintah mengecualikan transaksi operator telekomunikasi dengan suatu perusahaan tertentu, tetapi pihaknya akan berkolaborasi dengan AS tentang keamanan 5G.